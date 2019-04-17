Миссия на Луну: NASA определились, где состоится высадка астронавтов

33 Читати новину українською
Где состоится высадка астронавтов на Луне
Где состоится высадка астронавтов на Луне

В США планируют через 5 лет высадить астронавтов на Луну. Уже определили место высадки. Это будет Южный полюс Луны.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA. Интересно, что локация размещена довольно далеко от посадочных площадок Аполлона-11 (там 20 июля 1969 года Нейл Армстронг осуществил высадку).

Читайте также: Как выглядит поверхность Луны: невероятные фото зонда Beresheet

Почему выбрали именно эту локацию. Одна из причин такого решения – то, что в этом регионе есть запасы воды.

"Вода – критический ресурс для долгосрочных исследований. Она может быть использована для питья, охлаждения оборудования, производства кислорода и ракетного топлива для миссий дальше в Солнечную систему", – объяснили такое решение в Агентстве.

Опыт NASA в использовании природных ресурсов Луны будет использован также для подготовки миссий на Марс.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля
1598
Теги: Техно Новости Техно NASA Луна Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
16 апреля 21:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
257
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 516
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 419
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
387
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 356
Новости
Больше новостей
Залиште відгук