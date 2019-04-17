Миссия на Луну: NASA определились, где состоится высадка астронавтов

В США планируют через 5 лет высадить астронавтов на Луну. Уже определили место высадки. Это будет Южный полюс Луны.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA. Интересно, что локация размещена довольно далеко от посадочных площадок Аполлона-11 (там 20 июля 1969 года Нейл Армстронг осуществил высадку).

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Почему выбрали именно эту локацию. Одна из причин такого решения – то, что в этом регионе есть запасы воды.

"Вода – критический ресурс для долгосрочных исследований. Она может быть использована для питья, охлаждения оборудования, производства кислорода и ракетного топлива для миссий дальше в Солнечную систему", – объяснили такое решение в Агентстве.

Опыт NASA в использовании природных ресурсов Луны будет использован также для подготовки миссий на Марс.

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