Миссия провалилась: израильский космический зонд разбился о поверхность Луны

11 апреля, пока все ждали запуска Falcon Heavy компании SpaceX, Израиль попытался высадить на Луне свой космический аппарат Beresheet. Но попытка провалилась и зонд разбился о поверхность спутника Земли.

"Главный двигатель Beresheet отказал. Космический корабль не смог сесть на поверхность. Он разбился о поверхность Луны", – сообщил в Twitter Израильское космическое агентство.

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За посадкой зонда израильтяне следили в прямом эфире. Когда космический корабль приблизился к Луне, связь с ним несколько раз исчезала.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который тоже наблюдал за посадкой Beresheet, они будут продолжать развивать лунную программу.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 11 квітня 2019 р.

Что известно о миссии Beresheet?

Спутник запустили в космос на ракете Falcon 9. Израиль надеялся, что станет четвертой страной, после США, СССР и Китая, которой удастся осуществить посадку космического аппарата на Луну.



Зонд должен был стать самым маленьким и легким аппаратом в истории, который совершил посадку на Луну. Там он должен был находиться в течение 2 суток. После этого его электроника вышла бы из строя из-за перегрева. За этот короткий период аппарат должен был провести серию измерений магнитного поля Луны.

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