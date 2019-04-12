Миссия провалилась: израильский космический зонд разбился о поверхность Луны
11 апреля, пока все ждали запуска Falcon Heavy компании SpaceX, Израиль попытался высадить на Луне свой космический аппарат Beresheet. Но попытка провалилась и зонд разбился о поверхность спутника Земли.
"Главный двигатель Beresheet отказал. Космический корабль не смог сесть на поверхность. Он разбился о поверхность Луны", – сообщил в Twitter Израильское космическое агентство.
Читайте также: Кто помог человечеству увидеть первое фото черной дыры и как это происходило: потрясающие фото
За посадкой зонда израильтяне следили в прямом эфире. Когда космический корабль приблизился к Луне, связь с ним несколько раз исчезала.
Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который тоже наблюдал за посадкой Beresheet, они будут продолжать развивать лунную программу.
Что известно о миссии Beresheet?
Спутник запустили в космос на ракете Falcon 9. Израиль надеялся, что станет четвертой страной, после США, СССР и Китая, которой удастся осуществить посадку космического аппарата на Луну.
Зонд должен был стать самым маленьким и легким аппаратом в истории, который совершил посадку на Луну. Там он должен был находиться в течение 2 суток. После этого его электроника вышла бы из строя из-за перегрева. За этот короткий период аппарат должен был провести серию измерений магнитного поля Луны.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно