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Mitsubishi представила лампы, которые точно имитируют дневное освещение

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/ Фото из открытых источников

Компания Mitsubishi выпустила необычное решение для поднятия тонуса офисных работников. Японский производитель представил лампы Misola, которые имитируют естественное освещение.

Особенности

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Лампы Misola выполнены в виде потолочных окон. Основную площадь устройства занимает специальная голубая пластина, которая имитирует цвет неба, сообщает Gizmodo.

Отличительной чертой проекта Mitsubishi является то, что эта система является динамичной. Все элементы лампы в течении дня меняют освещение в зависимости от заданных параметров. Она может имитировать солнечный свет на рассвете, дневной свет, а также закат.

Как работают лампы Mitsubishi Misola – смотрите видео

Это не первая попытка симулировать естественный дневной свет с помощью офисных ламп. Издание утверждает, что в большинстве аналогичных систем освещения, лампы распространяют свет во всех направлениях. Система Mitsubishi умнее – она ​​моделирует направленный свет. Таким образом постоянно освещаются только три стороны из четырех, что больше похоже на солнечный свет.

Цены

Лампы поступят в продажу в октябре 2020 года. Устройства будут продаваться в двух вариациях: с ручным переключением и автоматическим. Первая обойдется 6 200 долларов (ориентировочно 151 800 гривен), а вторая – в 6 800 долларов (около 166 500 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Mitsubishi Цены Бытовая техника
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