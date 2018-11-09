Многие британцы до сих пор смотрят черно-белые телевизоры: в чем причина

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В Британии до сих пор смотрят черно-белое телевидение
В Британии до сих пор смотрят черно-белое телевидение / Фото из открытых источников

Сейчас 7 тысяч семей в Великобритании продолжают смотреть черно-белые телевизоры. При этом почти 2 тысячи семей живут в столице – в Лондоне.

Об этом сообщает издание Тhe Guardian.

Регулярное цветное телевещание в Британии началось еще в 1967 году. Конечно с тех пор количество черно-белых телевизоров в стране падает: в 2000 году ими пользовались 212 тысяч семей, а в 2003 году – 93 тысячи.

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Но не все британцы спешат отказываться от черно-белого телевидения. Дело в том, что в Британии нужно покупать лицензию для просмотра ТВ. Лицензия на цветное телевидение стоит 150 фунтов в год. При этом для черно-белого телевизора стоимость лицензии в несколько раз ниже: 50,50 фунтов в год.

via GIPHY

Более того, телевизионное лицензирование не проверяют дома, в которых смотрят черно-белое телевидение. Поэтому многие могут совсем избежать платы.

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Теги: Техно Бытовая техника Великобритания
Источник: Техно
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