Всю Украину покроют скоростным интернетом: операторы подписали меморандум

73 Читати новину українською
Киевстар, Vodafone, lifecell – всю Украину покроют скоростным интернетом
Украинские операторы подписали меморандум

Четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.

Подписание состоялось в рамках инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

Интересно: Vodafone Ukraine продают азербайджанской компании Bakcell: что об этом известно

В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, президент "Интертелекома" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджи и президент "Киевстара" Александр Комаров.

Что предусматривает меморандум? Главная цель меморандума заключается в обеспечении максимального покрытия скоростным интернетом (поколение 4G и 5G) всей территории Украины.

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке Украины должен быть доступен, качественный интернет и связь", - заявил Гончарук.

Читайте также: Курьез дня: Индийцы скопировали сайт украинской IT-компании, присвоили даже ее CEO

Издание Liga.tech также обнародовало текст этого меморандума. Среди пунктов:

  • Обеспечение доступа к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телеком-сетей;
  • Введение технологической нейтральности в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц;
  • Исследования, которое определит уровень реального интернет-покрытия в Украине.

Когда заработает? Согласно плану, мобильные операторы получат 4G лицензии на полученные частоты в марте 2020 года. После этого начнут их внедрение.

Всю Україну покриють швидкісним інтернетом: оператори підписали меморандум

Подписание меморандума

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Инсульт – сосудистая катастрофа: симптомы, первая помощь и профилактика
сегодня
26161
Теги: Техно Алексей Гончарук 4G Сеть Новости Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26 октября 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
38819
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
Ірина Полицька 298
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 390
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 248
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 730
Новости
Больше новостей
Залиште відгук