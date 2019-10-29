Всю Украину покроют скоростным интернетом: операторы подписали меморандум

Четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.

Подписание состоялось в рамках инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

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В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, президент "Интертелекома" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджи и президент "Киевстара" Александр Комаров.

Что предусматривает меморандум? Главная цель меморандума заключается в обеспечении максимального покрытия скоростным интернетом (поколение 4G и 5G) всей территории Украины.

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке Украины должен быть доступен, качественный интернет и связь", - заявил Гончарук.

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Издание Liga.tech также обнародовало текст этого меморандума. Среди пунктов:

Обеспечение доступа к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телеком-сетей;

Введение технологической нейтральности в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц;

Исследования, которое определит уровень реального интернет-покрытия в Украине.

Когда заработает? Согласно плану, мобильные операторы получат 4G лицензии на полученные частоты в марте 2020 года. После этого начнут их внедрение.

Подписание меморандума

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