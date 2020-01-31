Мобильная версия Google Earth получила "космическую" функцию

С ростом вычислительной мощности смартфонов популярное мобильное приложение Google Earth продолжает получать новые возможности. Очередным нововведением стала "космическая" функция, ранее доступная только владельцам десктопов.

Особенности новой функции Google Earth Mobile

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Ранее пользователи смартфонов и планшетов видели только изображение Земли на черном фоне при максимальном удалении земного шара на экране устройства. Теперь же они могут увидеть планету на фоне нашей галактики – снимки Млечного пути сделаны Европейской южной обсерваторией. Вид на звезды соответствует точке зрения виртуального наблюдателя, который расположен на расстоянии в 50 000 километров над поверхностью Земли.

В команде Google Earth мы понимаем, что люди хотят увидеть звезды так же, как они хотят видеть планету Земля. Сейчас Google Earth предлагает широкие панорамные виды нашей звездной Вселенной, такие же, которые доступны для веб-интерфейса и программы Earth Pro для ПК уже в течение некоторого времени,

– сообщается в блоге Google.



Теперь вместо черного фона Земля изображаться на фоне родной галактики

В Google отметили, что добавление звездного неба – часть проекта по воссозданию наиболее реалистичного вида планеты.

"Реализм важен для нас. Мы хотим, чтобы люди, которые используют Google Earth, видели нашу планету в контексте нашего места во Вселенной", – заявил один из разработчиков Джонатан Коэн.

По данным Google, сервисом пользуется действительно широкий круг людей – от исследователей и правительственных организаций до обычных жителей планеты, которые просто любят путешествовать в виртуальном пространстве.

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