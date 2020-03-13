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Мобильное приложение YouTube получило новый дизайн

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Раздел "Тренды" на главном экране YouTube не раз становился объектом критики пользователей. Случайный нажим на иконку раздела часто приводил к выводу на экран сомнительного содержания, которое потом приходилось "развидеть". Однако Google частично исправила эту проблему.

Что изменилось

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Классическую иконку "В тренде" на панели управления изменили значок "Навигатор". При нажатии на него открывается соответствующий раздел с категориями "Музыка", "Новости", "Игры", "Кино и сериалы".

Если пользователь по-прежнему заинтересован в просмотре раздела "В тренде", он может пользоваться его возможностями и далее – соответствующая кнопка сохранилась в верхней части главного экрана "Навигатора".

Новый дизайн YouTube – смотрите видео

Когда будут доступны изменения

Обновленный интерфейс уже доступен всем пользователям iOS и Android – у некоторых пользователей он был доступен и ранее во время тестирования функции, теперь же Google полностью перешел на измененный дизайн мобильного приложения.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: YouTube Приложения Новости Техно Интернет Техно
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