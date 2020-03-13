Мобильное приложение YouTube получило новый дизайн
Раздел "Тренды" на главном экране YouTube не раз становился объектом критики пользователей. Случайный нажим на иконку раздела часто приводил к выводу на экран сомнительного содержания, которое потом приходилось "развидеть". Однако Google частично исправила эту проблему.
Что изменилось
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Классическую иконку "В тренде" на панели управления изменили значок "Навигатор". При нажатии на него открывается соответствующий раздел с категориями "Музыка", "Новости", "Игры", "Кино и сериалы".
Если пользователь по-прежнему заинтересован в просмотре раздела "В тренде", он может пользоваться его возможностями и далее – соответствующая кнопка сохранилась в верхней части главного экрана "Навигатора".
Новый дизайн YouTube – смотрите видео
Когда будут доступны изменения
Обновленный интерфейс уже доступен всем пользователям iOS и Android – у некоторых пользователей он был доступен и ранее во время тестирования функции, теперь же Google полностью перешел на измененный дизайн мобильного приложения.
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