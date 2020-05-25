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В мобильном YouTube появится встроенный поиск Google

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / diepresse

Google регулярно расширяет возможности видеохостинга YouTube. Если сначала там были лишь видео, то в какой-то момент авторы получили возможность публиковать в своей ленте обычные изображения и текстовые сообщения. Теперь стало известно о появлении в мобильном приложении поисковой выдачи Google.

Что изменилось

Пользователи Reddit начали сообщать, что во время поиска того или иного контента в мобильном приложении YouTube для Android в выдаче начали предлагаться не только ролики, но и ссылки на соответствующие статьи в интернете.

Интересно YouTube удалил аккаунты российских пропагандистских каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

Если пользователь вдруг не нашел нужного видео, можно нажатием одной кнопки выполнить поиск в Google по указанному запросу.

Известно, что сейчас новая функция доступна только некоторым пользователям. Вероятно, Google пока тестирует ее на небольшой аудитории.

К теме YouTube пересмотрел классические стандарты качества видео

Новые правила YouTube

Недавно платформа обновила правила сообщества по распространению недостоверной медицинской информации о COVID-19 на видеохостинге.

В конце концов на платформе запретили распространение ложной информации о распространении, лечении и диагностике коронавируса, заявления, ставящие под сомнение существование COVID-19, контент по использованию самодельных лекарств и других народных методов лечения, и информацию о наличии "вакцины или лекарств против коронавируса".

Автор: Михаил Года
Теги: Google YouTube Новости Техно Техно Гаджеты
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