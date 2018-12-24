Мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q протестировали на продуктивность: результат

Анонс мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q ожидается на выставке CES 2019, которая состоится в январе следующего года. Однако в сети уже начали появляться первые подробности относительно их возможностей.

Об этом сообщает 4PDA.

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По неподтвержденным сведениям, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q станет одним из трех мобильных графических адаптеров нового поколения, способных поддерживать трассировки лучей. Инсайдеры сообщают, что новинка будет оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Инсайдер под псевдонимом TUM APISAK опубликовал результаты теста адаптера, обнаруженные в базе данных бенчмарка Final Fantasy XV. По результатам тестирования NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q смогла набрать 3080 баллов, незначительно обогнав Radeon Vega Frontier Edition с ее результатом в 2919 баллов. Следующими в рейтинге производительности оказались Radeon RX Vega 64 из 2895 баллами и GeForce GTX 1080, которая сумела набрать 2892 балла.



Результаты тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q

Сообщается, что кроме RTX 2070 Max-Q разработчики намерены представить еще две модели: GeForce RTX 2060 Max-Q и RTX 2080 Max-Q. Представители NVIDIA утечку пока не прокомментировали.

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