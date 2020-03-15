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Мобильные операторы Украины отменили плату за звонки в роуминге на горячие линии: детали

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Мобильные операторы Vodafone, Lifecell и Киевстар сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий украинских ведомств. Это было сделано из-за пандемии коронавируса в Европе.

Решение приняли по просьбе Министерства иностранных дел Украины, сообщили в пресс-службе МИД.

Актуально Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через смс-сообщения: детали

Украинские дипломаты отметили, что граждане Украины за рубежом также в специальной смс-рассылке нформация по обратной связи с органами государственной власти. Говорится о горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра.

Что надо знать о закрытии границ Украины из-за коронавируса

  • Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса. Продлится запрет пересечения границ две недели и начнет действовать с начала суток 16 марта.
  • В то же время все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если они будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

Важно! С 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского транспорта.

Кого из иностранцев все еще будут пускать в Украину

  • Иностранцев, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
  • Представителей международных организаций;
  • Дипломатов, аккредитованных в Украине;
  • Тех, у кого будут специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
  • Граждан Украины;
  • Детей или других членов семей граждан Украины.
  • Однако всех тех, кто будет приезжать, без исключения будут проверять на въезде. Если у них будут симптомы болезни, их будут направлять на обследование и тесты.

коронавірус подорожі
Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус Covid-19 Мобильные устройства Коронавирус в Украине Новости Техно Интернет Техно
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