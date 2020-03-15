Мобильные операторы Украины отменили плату за звонки в роуминге на горячие линии: детали

Мобильные операторы Vodafone, Lifecell и Киевстар сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий украинских ведомств. Это было сделано из-за пандемии коронавируса в Европе.

Решение приняли по просьбе Министерства иностранных дел Украины, сообщили в пресс-службе МИД.

Актуально Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через смс-сообщения: детали

Украинские дипломаты отметили, что граждане Украины за рубежом также в специальной смс-рассылке нформация по обратной связи с органами государственной власти. Говорится о горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра.

Что надо знать о закрытии границ Украины из-за коронавируса

Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса. Продлится запрет пересечения границ две недели и начнет действовать с начала суток 16 марта.

В то же время все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если они будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

Важно! С 17 марта в Украине также полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского транспорта.

Кого из иностранцев все еще будут пускать в Украину

Иностранцев, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Тех, у кого будут специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Граждан Украины;

Детей или других членов семей граждан Украины.

Однако всех тех, кто будет приезжать, без исключения будут проверять на въезде. Если у них будут симптомы болезни, их будут направлять на обследование и тесты.



Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

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