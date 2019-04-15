Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса

Сейчас мы не представляем жизнь без мобильного телефона, но это изобретение является довольно молодым. И все же между первым мобильным и современным смартфоном - колоссальная разница.

Техно 24 продолжает рассказывать вам интересные факты из истории мобильной связи.

Первый звонок

Первый в мире звонок с мобильного телефона состоялся 3 апреля 1973 года – именно эта дата вошла в историю как день рождения мобилки. Конечно, звонки были и раньше – но тестовые. А, так сказать, официально заверенный – именно 3.04.1973: это сотрудник Motorola Мартин Купер позвонил с аппарата DynaTАС 8000Х своему конкуренту из AT & T Джоэлю Энгелю.

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Стоит добавить, что трубка DynaTАС 8000Х имела длину 22 сантиметра и вес 900 грамм. Телефон состоял из 30-ти плат, его зарядка продолжалась вплоть 10 часов, а хватало ее только на 30 минут разговора.

Сотовый телефон

Термин "сотовый телефон" (cell phone) появился в 1977 году. Название произошло от слова "ячейка" (cell) – на них делились зоны покрытия связи, которые обслуживались базовыми станциями. Хотя сам принцип работы сотовой системы был известен ученым и изобретателям еще в начале прошлого века и с успехом использовался в различных вариантах коммуникаций.

Так, еще в 1921 году полиция американского Детройта впервые использовала подвижную радиосвязь для передачи информации от диспетчера к приемникам на автомобилях.

Мобильный поступил в продажу

Первый серийный мобильный телефон для продажи – усовершенствованный Dynatac 8000x – появился в США и впервые попал на прилавок 13 июня 1983 года. Правда, цена на него была немаленькой даже для богатых американцев – около 4 тысяч долларов. Тем не менее, уже через год устройство приобрели около 300 тысяч американцев. Весил телефон 800 грамм. (Для сравнения – средний вес современного мобильного телефона составляет всего 250 грамм).



Эволюция мобильных телефонов

Голосовая почта

Функция "голосовая почта" была впервые представлена для пользователей мобильных телефонов в 1986 году. Ее сразу начали активно использовать в бизнесе, чтобы иметь постоянный контакт с клиентами или партнерами даже в нерабочее время.

Телефон-жабка

Первый телефон типа "раскладушка" в 1989 году представила Motorola – модель MicroTAC в разложенном виде имела только 22 сантиметра в длину и весила всего 350 грамм.

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Первая SMS

Первое SMS-сообщение полетело в вечность в 1992 году. Автор Нил Папуорт написал: "С Рождеством".

Мобильный интернет

Доступ к сети интернет пользователи мобильной связи получили в 1996 году.

Телефон с цветным экраном

Первый цветной телефон родился в 1996 году. Инженеры немецкой компании Siemens смогли "зажечь" на экране модели S10 три цвета: красный, зеленый и синий. А первый полноценный телефон с цветным дисплеем появился в 2002 году.

Sony Ericsson T68і стал в то время настоящим чудом техники – кроме способности выдавать на экране 256 цветов он синхронизировался с персональным компьютером, мог передавать ММS, имел Bluetooth и выход в интернет с помощью WAP.



Телефон Siemens S10

Первый слайдер

Первый телефон в форме "слайдер" появился в 1997 году. Новый тренд начали Sony CMD-X1000 и Nokia 8110. Последняя модель пользовалась особой популярностью, поскольку ее использовали герои фильма "Матрица". Кстати, некоторые источники указывают, что пионером среди слайдеров был Siemens SL10, но этот телефон начали выпускать только в 1999-м.

Мобильный с камерой

Первый камерофон выпустили в Японии в 2000 году. Sharp J-SH04 имел камеру со смешным по нынешним разрешением – только 0,11 Мп. Но в то время это была революционная технология. Тем более, что отснятые фото можно было сразу отправлять с телефона по электронной почте.

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Телефон бизнес-класса

Первый телефон бизнес-класса выпустила Nokia в 2002 году. Аппарат имел экран шириной около 7 см, доступ к интернету и возможность обмениваться сообщениями AIM.

Через год в продажу поступил теперь уже легендарный BlackBerry 6210, который недавно журнал Time включил в список 50-ти самых влиятельных девайсов в истории человечества. Эта модель имела удобные дополнительные сервисы для просмотра электронной почты и веб-страниц.



Первый мобильный с камерой

Беспроводная зарядка

Революционная функция "беспроводная зарядка" была анонсирована в 2009 году. За первенство соревновались несколько компаний, но победила американская Palm, которая 6 июня представила свой чудо-коммуникатор Palm Pre Castle.

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