"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты

Мобильный телефон – самый популярный гаджет в мире. Так сказать, рекордсмен между гаджетов. Но за всю историю возникновения и развития мобильной связи, каких только рекордов не устанавливали сами телефоны.

И люди не гнушались прославляться за их счет. Итак, Техно 24 собрал интересные рекорды, связанные с мобильными.

Самая популярная модель мобильного

Это – телефон Nokia 1100. С момента его появления в 2003 году было продано более 250 миллионов таких телефонов. Это несомненный рекорд не только среди мобильных, но и среди электронных гаджетов вообще.



Nokia 1100 – самый популярный мобильный

Сейчас модель уже снята с производства, но чем объясняется такой успех и популярность модели в то время? У телефона был простой, но изящный дизайн, отличная автономность и фонарик. Благодаря невысокой цене и наличию в компании Nokia огромной дистрибьюторской сети, это устройство могл купить практически любой человек, независимо от уровня доходов и места жительства.

Бренд-рекордсмен дня

В 2012 году компания Apple побила рекорд по суточной продажи телефонов – за 24 часа было продано 340 тысяч iPhone разных марок. Это примерно 4 устройства в секунду.

Кстати, в том же 2012 году объем продаж iPhone в более 22 миллиарда долларов превысил объем продаж всех продуктов компании Microsoft, который составил более 17 млрд долларов.

Самая прочная мобилка в мире

Лауреатом Книги рекордов Гиннесса стал телефон Sonim XP3300 Force, который признан самым прочным в мире. Телефон продолжал полноценно функционировать после падения с высоты в 25,6 м, то есть примерно с шестого этажа.



Так выглядит самый прочный телефон в мире

Самый дорогой телефон

Цена самого дорогого мобильного телефона в мире – iPhone 5 "Черный Бриллиант" – составляет 15,3 миллиона гривен. Ювелир из Британии Стюарт Хьюз разработал его по эксклюзивному заказу одного гонконгского бизнесмена в 2013 году. На корпус телефона ушло 135 граммов 24-каратного золота, а на его инкрустацию – 600 белых бриллиантов. Яблочный логотип сложили еще с 53 драгоценных камней. Кнопку "Домой" заменил большой 26-каратный черный бриллиант.

Самый дорогой в мире смартфон – iPhone 5 "Черный Бриллиант": видео

Передняя панель изготовлена ​​из сапфирового стекла. Сам процесс изготовления телефона длился девять недель. В принципе, ювелир не прочь повторить свой шедевр для любого, правда, цена указывается уже в 16,7 миллиона долларов.

Рекордный счет за услуги мобильной связи

Селина Ааронс из Флориды вошла в историю как человек, получивший наибольший счет за услуги мобильной связи – 201 тысячу долларов. Выехав на две недели в Канаду, она пользовалась американским номером телефона. То ли женщина не подозревала о роуминге, то ли не знала о цене такой услуги, но поездка в Канаду, наверное, запомнилась ей навсегда.

Правда, с Ааронс может поспорить за рекорд француженка Солони Сан-Хосе, которая получила телефонный счет на сумму более 11 квадриллионов евро. Это в 150 раз больше, чем ВВП всех вместе взятых стран мира. Хотя сразу понятно, что такой счет – это нонсенс, и компания-оператор связи впоследствии признала свою ошибку.

Самая быстрая смс

Имя человека, который быстрее всех набирает текст на мобильном телефоне – Марсель Фернандес, тинейджер из Бразилии. В 2014 году он за 18,19 секунды отправил следующее сообщение: "The razor-toothed piranhas of the general Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human" (острозубые пираньи из рода Serrasalmus и Pygocentrus являются злейшими пресноводными рыбами в мире. В действительности же они редко нападают на людей).

Самое длинное расстояние, на которое забросили мобилку

Рекордсменом в необычной дисциплине – метании мобилок – является 18-летний финн Эре Карьялайнен, забросивший телефон на 101,46 метра. Этот рекорд он установил в 2012 году. Второй призер отстал от Эре на семь метров.

Финны говорят, что такие соревнования "воплощают духовное освобождение от гнета непрерывной доступности человека, напоминая о праве побыть наедине с собой", а также ставят вопрос утилизации вредных отходов, которыми являются и мобильные. Кстати, такой чемпионат проводится в Финляндии с 2000 года и является одним из самых популярных среди необычных соревнований.



Чемпионат по метанию мобилок

Самый длинный телефонный разговор

Самый длинный телефонный разговор по мобильному телефону, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса, длился 54 часа и 4 минуты. Установили этот рекорд в Латвии в 2012 году в рамках соревнования, организованного одним из операторов мобильной связи.

Кстати, на соревнованиях были установлены четкие правила: говорить только на ранее заявленные темы, не возвращаться к теме религии или политики, если их уже обсуждали, пауза в разговоре могла длиться всего не более 10 секунд, ответы "да/нет" запрещались, а перерыв для отдыха длился всего 5 минут каждый час. До латвийцев мировой рекорд принадлежал швейцарцам – разговор длился 43 часов 8 минут и 55 секунд.

Рекордная партия мобилок-нелегалов

Ее задержали во время проведения таможенного досмотра товара из Гонконга в международном пункте пропуска "Борисполь". В грузовых местах обнаружили аж 7 тысяч телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой и на две SIM-карты. При этом данные об этом грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.

