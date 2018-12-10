Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов

Создатель мобильного телефона Мартин Купер совершил первый звонок еще в 1973 году. В Украине это случилось через 20 лет, в 1993 году. Поэтому в этом году можно праздновать своеобразный юбилей.

Президент страны в роли промоутера

Первым абонентом и фактически промоутером мобильной связи в Украине был первый президент Леонид Кравчук. И первый официальный звонок с мобильного в истории Украины было сделан в прямом эфире национальной телерадиокомпании, в присутствии десятков журналистов. А звонил Леонид Макарович послу Украины в Германии Ивану Пискову.

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Как вспоминает в интервью НВ директор по корпоративному управлению и контролю "МТС Украина" и первый Министр связи Украины Олег Проживальский, Кравчук торжественно перерезал телефонный провод, что символизировало старт развитию мобильной связи в стране. Первый звонок длился 40 секунд и был, честно говоря, "ни о чем". И он, по словам господина Проживальского, должен был продемонстрировать, что наша страна не отстает от остального мира в технологическом плане.

К тому времени уже прошло 20 лет с первого звонка Мартина Купера и 10 - с момента начала массового подключения абонентов в мире. Но для страны, которая всего два года назад находилась в "великом и нерушимом", а партийные и правительственные боссы еще совсем недавно говорили со своих автомобилей через громоздкую систему "Алтай", первый звонок с мобильного был суперпрорывом.

Мобильная связь по цене квартиры

Правда, воспользоваться ею могли сначала только избранные. Представьте, трубка, которую держал в руках Леонид Кравчук, стоила 2,8 тысяч долларов! А зарплата рядового украинца была тогда около 25 долларов. Более ста зарплат нужно, чтобы купить "трубу". Еще 850 долларов – чтобы подключиться, еще 150 шло на абонплату, а входящие-исходящие звонки стоили соответственно 0,5-1 доллар. В принципе, за такие деньги можно было приобрести однокомнатную квартиру в столице.

Так проходил первый звонок с мобильного в Украине

Но уже через полгода, к концу 1993-го, в Украине насчитывалось аж 2 800 абонентов, а в Киеве – 540. Уважаемых людей не пугала ни необходимость внесения немалого аванса и многодневное ожидание подключения, ни тысячные счета в твердой валюте. Впрочем, если учитывать, что украинцев тогда было 52 миллиона, то выходила одна "труба" на 18,5 тысяч человек.

Кроме того, первые мобильные телефоны были громоздкие, тяжелые и недоступные. Очевидцы вспоминают, как у важного лица с мобильным часто можно было увидеть людей с чемоданами – то были охранники с аккумуляторами для телефонов боссов.

Кто были те первые владельцы мобилок, история скрывает, ограничиваясь общим – банкиры, властная элита, представители криминалитета... Хотя в одном из интервью, например, бизнесмен Владимир Спиваковский, основатель первой в Украине частной школы "Гранд Лицей", признался, что в начале "мобилизации" у него какое-то время было аж три мобильных, «которые трещали под подушкой по ночам». Скорее всего, звонили пану Спиваковскому клиенты его сверхдорогого лицея.

Первый звонок по мобильному в Украине

С 1993 по 1997 год в Украине был только один оператор, чьим днем рождения и принято считать день первого звонка с мобильного – Украинская мобильная связь (UMC). Но уже 9 декабря 1997 года первый звонок прозвучал в сети "Киевстар", чье название в народе часто переименовывали фамилией второго Президента Украины – Кучмастар, намекая по принадлежности его семьи к учреждению компании. И вообще, начиная с 1997 года, вместе с "Киевстар" монополию UMC взорвали компании DCC, WellCOM, Голден Телеком. Но то уже другая история, которая стала отправной точкой развития украинского рынка мобильной связи, который сегодня охватывает более 50 миллионов абонентов.

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Интересные факты

• Между первым мобильным звонком в Украине в 1993 году и последней моделью iPhone выросло поколение, которое не знает, что такое диск для набора номера.

• За время развития мобильной связи в Украине вес мобильных телефонов уменьшился примерно в 15 раз – с более чем 1 килограмма до менее чем 100 граммов.

• Счета за пользование мобильным телефоном в первые годы развития мобильной связи в Украине, начиная с 1993-го, могли составлять несколько тысяч долларов.

• Больше всего абонентов мобильной связи сразу после его появления было в Киеве и Днепре. К концу 1993 года в Киеве насчитывалось 20% абонентов от общего количества по стране.

• До 1999 года стандарт связи был исключительно NMT, то есть он предусматривал подачу частоты не на SIM-карту, а на сам аппарат. Итак, телефоны были "заточены" под одного оператора.

• Первые SMS стали возможными только в 1998 году, а доступ к сети интернет – с 2000-го.