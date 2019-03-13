Мобильный Google Drive меняет дизайн

Компания Google запускает редизайн мобильного приложения Google Drive. Веб-версия сервиса была изменена еще в мае прошлого года.

Как пишет Android Police, новый дизайн Google Drive создан в стиле Material Theme с новой системой навигации.

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Что изменилось. Внизу главного окна появились четыре вкладки:

My Drive Starred Shared with me Files

Google Drive поменяет дизайн на мобильных

Сверху в обновленной версии будет размещен поиск и аватарка пользователя. Кроме того, изменился также интерфейс настроек и отображение информации на главной странице. Она будет выводиться по трем критериям:

Последние открытые и отредактированные файлы Пользователи, с которыми вы чаще всего делитесь файлами Файлы, которые вы чаще всего используете в определенное время дня

Новая версия уже доступна на iOS-устройствах

Когда станет доступен. Новый дизайн Google Drive уже доступен для пользователей устройств на iOS. Владельцам Android-девайсов обновленный дизайн станет доступен 18 марта.

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