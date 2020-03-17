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Model Y отправили первым заказчикам: кроссовер Tesla поступил в продажу опережая график

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Несмотря на пандемию коронавируса, глава Tesla Илон Маск сдержал данное в начале года обещание – компания начала поставки кроссовера под названием Model Y раньше графика. До этого модель должна была официально поступить в продажу только этой осенью. Производитель также опубликовал ключевые характеристики и стоимость новинки в различных модификациях.

Tesla Model Y стала уже пятым серийным электрокаром компании, запущенным в производство, отмечает The Verge.

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Особенности Model Y

Компактный кроссовер построен на той же платформе, что и седан Model 3, при этом 75 процентов деталей этих автомобилей идентичны. Но есть между моделями и ключевые отличия: новинка получила кузов большей высоты, возможность установки третьего ряда сидений для двух человек и пятые двери, которые переходят в панорамную крышу с большим люком.

Полноприводная Model Y поставляется в двух конфигурациях: Long Range и Performance. Первая версия разгоняется до 96,5 км/ч за 4,8 секунды и может проехать на одном полном заряде аккумулятора до 508 километров.

"Заряженная" модификация развивает аналогичную скорость за 3,5 секунды, а ее дальность хода на одной "заправке" составляет около 506 километров. Обе версии можно дополнить такими опциями, как автопилот и расширенный пакет помощи водителю.

Видео к запуску продаж Tesla Model Y:

Цена

Стоимость Long Range стартует с отметки 52 990 долларов, версия Performance обойдется покупателям в сумму от 60 990 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Илон Маск Tesla Электромобили Новости Техно Гаджеты Техно
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