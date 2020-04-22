Модульные работы Roombots превратят любую мебель в разумную: видео
Roombot очень простой (и относительно дешевый) модульный робот с кучей соединительных элементов и шарнирным креплением в центре. Сам по себе он мало на что годен, но когда их много, они могут подключаться автоматически и превращаться в различные мебли, двигаться по комнате по команде владельца, манипулировать различными предметами и поднимать с пола вещи.
Этот проект швейцарские инженеры из лаборатории биороботов Федеральной политехнической школы Лозанны разрабатывают уже около десяти лет, рассказывает Spectrum.
Не пропустите Украинцы разработали робота-полицейского: что он умеет
Недавно они показали несколько вариантов практического применения roombot-ов: помимо трансформации с одного объекта на другой, работы могут следовать за владельцем (или, наоборот, бежать от него), поднимать предметы, упавшие на пол, а с помощью манипуляторов – открывать бутылки с газированной водой.
Видео, демонстрирующее работу roombot-ов:
За последние пять лет роботам заменили электронику, соединительный механизм, добавили светодиоды, захваты, фонарик и датчики приближения. Более того, количество активных модулей возросло с двух до 13, что позволяет конструировать сложные объекты.
Как еще можно применить таких роботов
Разработчики пояснили, что мебель – не единственная потенциальная область применения таких роботов. Их можно использовать в аэрокосмических технологиях (например, на МКС, при создании спутников или планетарных станций), для создания производственных линий на фабриках, оформления выставочных и конференц-залов и в сфере образования.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Приложение Дия: что это такое, какие услуги доступны и где скачатьсегодня , 16:51
-
День Земли Google создал тематический дудл и игрусегодня , 10:03
-
Идеальное соотношение цены и качества: новая линейка realme уже в продажесегодня , 18:21
-
Качественное общение с клиентами – залог успешного бизнесасегодня , 10:30
-
Diia Company: Минцифра запустила сайт государственной IT-компаниисегодня , 11:44
-
Tesla учит электромобили самостоятельно искать место для парковкисегодня , 09:08