Модульные работы Roombots превратят любую мебель в разумную: видео

Roombot очень простой (и относительно дешевый) модульный робот с кучей соединительных элементов и шарнирным креплением в центре. Сам по себе он мало на что годен, но когда их много, они могут подключаться автоматически и превращаться в различные мебли, двигаться по комнате по команде владельца, манипулировать различными предметами и поднимать с пола вещи.

Этот проект швейцарские инженеры из лаборатории биороботов Федеральной политехнической школы Лозанны разрабатывают уже около десяти лет, рассказывает Spectrum.

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Недавно они показали несколько вариантов практического применения roombot-ов: помимо трансформации с одного объекта на другой, работы могут следовать за владельцем (или, наоборот, бежать от него), поднимать предметы, упавшие на пол, а с помощью манипуляторов – открывать бутылки с газированной водой.

Видео, демонстрирующее работу roombot-ов:

За последние пять лет роботам заменили электронику, соединительный механизм, добавили светодиоды, захваты, фонарик и датчики приближения. Более того, количество активных модулей возросло с двух до 13, что позволяет конструировать сложные объекты.

Как еще можно применить таких роботов

Разработчики пояснили, что мебель – не единственная потенциальная область применения таких роботов. Их можно использовать в аэрокосмических технологиях (например, на МКС, при создании спутников или планетарных станций), для создания производственных линий на фабриках, оформления выставочных и конференц-залов и в сфере образования.

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