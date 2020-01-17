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Mojo показала умные контактные линзы с технологией дополненной реальности

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Линзы Mojo / Mojo Vision

Несколько лет назад компания Mojo Vision запатентовала умные контактные линзы с технологией AR. Теперь она, наконец, демонстрирует опытный образец. Инженеры изобрели дисплей, систему насыщения кислородом, микрочип и инструменты управления энергией, а также разработали алгоритмы отслеживания движения глаз.

На что способны линзы с AR

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Линзы Mojo обещают предоставлять пользователям полезную и своевременную информацию без необходимости смотреть на экран или отвлекаться от разговора. Внешне они выглядят как обычные косметические контактные линзы, меняющие цвет глаз. Однако на самом деле это целый компьютер с крошечными дисплеями, батареями и другим, пишет Venture Beat.

По словам руководства, за эти годы компании удалось сделать несколько технологических прорывов, в частности, создать маленький и вместительный динамический дисплей с плотностью пикселей более 200 миллионов ppi, энергетически эффективный датчик изображений, оптимизированный для компьютерного зрения, беспроводное радио и сенсоры движения для стабилизации изображений.

Это жесткие, газопроницаемые линзы. Они очень удобны, так как надеваются на белок глаза,
– пояснил Стив Синклер, старший вице-президент компании.

В компании заявили, что будут подгонять линзу под владельца, чтобы она не поворачивалась и не выпадала.


Контактные линзы Mojo – сложные и технологические гаджеты

Где купить такие линзы

Сейчас купить линзы Mojo нельзя, но они уже проходят испытания в ряде учреждений США. Когда продукт появится на рынке и сколько будет стоить, Синклер тоже не сообщает.

Сначала линзы будут использовать в медицинских целях – они помогут людям со слабым зрением лучше различать формы объектов, например, дорожные знаки.

Что известно о компании Mojo?Она была основана в 2015 году и объединяет в команде бывших сотрудников Apple, Amazon, Google, HP, Microsoft, Motorola, а также специалистов по офтальмологии и медицинских технологий из CooperVision, Abbott, Johnson & Johnson, Medtronic, Philips Healthcare и Zeiss Ophthalmology.

Французские разработчики из IMT Atlantique заинтересовали своими умными контактными линзами Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Устройство не только улучшает зрение, но и передает визуальную информацию с помощью беспроводной сети. Военные давно мечтают о такой технологии.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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