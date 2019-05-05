Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7

Пара из Малайзии устроила свою свадебную фотосессию на бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 7. Для съемки пригласили профессионального фотографа.

Об этом сообщили в сообществе Xiaomi Ukraine. Там также добавили фотографии молодоженов.

"Эти снимки – прекрасное доказательство того, что имея креатив и навыки каждый может снимать как профи, имея лишь смартфон", – комментируют снимки в сообществе.

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Фотосессия на Xiaomi Redmi Note 7

Характеристики. Этот смартфон относят к бюджетному классу. Одной из главных фишек новинки стала мощная камера. Основной сенсор двойной камеры на 48 Мп выделяется размером пикселя 0,8 мкм и апертурой f / 1.8. Разрешение вспомогательного датчика – 5 Мп, селфи-камеры – 13 Мп. Расширенные фотовозможности Redmi Note 7 обеспечивает поддержка функций искусственного интеллекта.

Снимки делал профессиональный фотограф



Xiaomi Redmi Note 7 считают бюджетным смартфоном

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 660 с поддержкой графического процессора Adreno 512 (850 Мгц) и 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенного накопителя составляет 32 или 64 ГБ.

Кстати, в конце марта в Киеве провели эксклюзивную презентацию Redmi Note 7, специально для украинского рынка.

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