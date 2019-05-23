Молодые украинцы могут получить скидку на YouTube Premium: как подключить

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Скидка на YouTube Premium
Скидка на YouTube Premium / blog.phonehouse.es

Компания Google запустила для украинских студентов специальные тарифные планы для сервисов YouTube Premium и Music. Важно, что подписка для студентов будет работать в полном объеме.

Так, YouTube Music обеспечивает возможность слушать треки и смотреть клипы, а также загружать их для оффлайн-прослушивания.

YouTube Premium включает в стоимость Music. Кроме того, с подпиской становится доступен эксклюзивный контент: сериалы, документальные фильмы и реалити-проекты от звезд YouTube и телевидения.

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Сколько подписка стоит для студентов. Полная стоимость YouTube Music составляет 79 гривен. При этом со скидкой подписка стоит 39 гривен.

Стоимость месяца пользования YouTube Premium – 99 гривен. А для студентов цена снижается до 59 гривен.

Как оформить скидку. Чтобы оформить студенческую подписку YouTube в Украине, нужно, конечно, быть студентом вуза, который одобрен сервисом SheerID. Это можно проверить по ссылке. При этом подтверждать статус студента придется ежегодно.

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Теги: Техно Google YouTube Новости Техно Интернет
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