Виртуальный банк monobank запустил онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Аналогичный сервис накануне запустил Приватбанк.

О запуске нвого сервиса сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем телеграмм-канале в четверг.

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Если по клиенту появляется постановление, мы мгновенно сообщим об этом в приложении и продублируем письмо на электронную почту. После получения сообщения клиент сможет оплатить штраф в одно касание через наше приложение без комиссии даже в счет кредитных средств,

– написал Гороховский.

Как работает сервис

Гороховский пояснил, что после фиксации камерой нарушения формируется постановление, которое направляется владельцу авто по почте, уточнив, что monobank может получать эту информацию в МВД по ИНН клиента.

Он добавил, что клиент может получить 50% скидки, оплатив штраф в первые 10 дней. При этом если оплата будет произведена позже, чем через 31 день, сумма штрафа удвоится.

"Система фиксации пока работает в Киеве и области, и только о таких штрафах мы можем сообщать клиентам, если они дадут нам на это разрешение. Мы отправили всем автовладельцам письмо в приложении с предложением сообщать о штрафах, хотя я искренне надеюсь, что все наши клиенты ездят аккуратно и штрафов у них будет немного", – написал соучредитель monobank.

Система фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения заработала в Украине с 1 июня.

Государственный Приватбанк 10 июня объявил о запуске онлайн-сервиса поиска и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений.

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Что известно о monobank?Это виртуальный банк, который основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры Приватбанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю 2017 года банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.



Количество клиентов monobank в марте 2020 года увеличилось до 2 миллионов человек.