Monobank начинает выпускать платиновые карточки без номера

Украинские интернет-банк monobank начинает выпуск платиновых карт без номера. На такой карте будет указано только имя и фамилия пользователя.

Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

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Интересно, что еще один украинский банк – "Альфа-Банк" – тоже заявил о выпуске карт без номера. Но это произойдет только 15 октября. Поэтому monobank решил его обогнать.

"Альфа-Банк объявил, что 15 октября они первыми в Украине начинают выпускать карты без номера, СVV2 и срока действия. Я проверил, действительно, 15 октября никто из украинских банков начинать выпускать карты не планировал и в этот день это будет "первое в Украине" начало выпуска карт без номера. А пока у нас на улице 11 октября и мы объявляем о том, что сегодня мы начинаем выпуск первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия", – ехидно написал Гороховский.

Также он добавил, что сейчас monobank заказал 100 тысяч платиновых карт и таким образом планируют изменить украинский рынок финансового VIP-сервиса.

Чем уникальна? Кроме того, что эта карта не имеет номера (как мы упоминали ранее), она объединяет два самых высоких рангах от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite.

"Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen", – объяснил Гороховский.

Карточка будет доступна в трех цветах: черном, розовом и металлическом. Сейчас бета-тестирование доступно для устройств на базе Android. А 14 октября она станет доступна для всех владельцев Android. Между тем для пользователей IOS тестирование стартует в понедельник и официально будет доступно через несколько дней.

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