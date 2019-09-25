Monobank запустил новую услугу: пользователи зарабатывают награды за активность

Украинские интернет-банк Monobank запустил новую услугу – "награды". Клиенты банка будут зарабатывать награды за активное пользование сервисом.

Об этом сообщил один из основателей Monobank Олег Гороховский.

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За что можно получить "награду"? За пользование приложением или карточкой банка. Награды – это анимированные картинки с символом банка – котом.

Награды в Monobank

"Наш раздел "награды" – это только о любви. О любви к кошкам, к веселому и приятному взаимодействия с нашим приложением, о нашей любви к клиентам. Мы любим клиентов и мечтаем, чтобы они любили нас", – пишет Гороховский.

При этом первые 5 клиентов, которые соберут всю коллекцию наград, получат металлические VIP-карты банка.

При входе в раздел "награды" можно увидеть свое место в турнирной таблице. Кстати, эту функцию можно и отключить, для этого нужно выбрать опцию в разделе "Еще".

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