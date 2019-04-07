Монополисты на рынке: Airpods лидер среди беспроводных наушников в мире

Команда Counterpoint Research опубликовала отчет, согласно которому стало известно, что в прошлом квартале в мире было реализовано 12.5 миллионов беспроводных наушников, причем 24% проданы в странах Северной Америки.

Интересно, что 7,5 миллионов – это 60%, приходится на долю Apple и ее AirPods. Об этом сообщает Counterpointresearch.

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За купертиновской гарнитурой в рейтинге популярных идет Jabra со своими Elite Active 65t, ну а третью позицию занимает Samsung с наушниками Gear IconX.



Лидеры на рынке беспроводных наушников – Apple и Jabra

Далее в списке – JLab JBuds Air TW, Bose SoundSport Free, QCY T1, JBL Free X, Huawei FreeBuds, Sony WF-SP700N и iQ Podz 05.

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