Монополисты на рынке: Airpods лидер среди беспроводных наушников в мире

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Монополисты на рынке: Airpods лидер среди беспроводных наушников в мире
Монополисты на рынке: Airpods лидер среди беспроводных наушников в мире / Коллаж Техно 24

Команда Counterpoint Research опубликовала отчет, согласно которому стало известно, что в прошлом квартале в мире было реализовано 12.5 миллионов беспроводных наушников, причем 24% проданы в странах Северной Америки.

Интересно, что 7,5 миллионов – это 60%, приходится на долю Apple и ее AirPods. Об этом сообщает Counterpointresearch.

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За купертиновской гарнитурой в рейтинге популярных идет Jabra со своими Elite Active 65t, ну а третью позицию занимает Samsung с наушниками Gear IconX.

Лідери на ринку бездротових навушників – Apple та Jabra
Лидеры на рынке беспроводных наушников – Apple и Jabra

Далее в списке JLab JBuds Air TW, Bose SoundSport Free, QCY T1, JBL Free X, Huawei FreeBuds, Sony WF-SP700N и iQ Podz 05.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Apple
Источник: Техно 24
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