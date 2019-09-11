Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
Во время осенней презентации Apple 2019 компания представила три новых iPhone. Их стоимость, как всегда, нельзя назвать доступной, ведь самый бюджетный из новинок iPhone 11 оценен в 699 долларов.
При этом топовая версия iPhone 11 Pro Max на американском рынке стоит 1099 долларов. В Украине, по предварительным данным, за эту модель нужно будет заплатить 45 990 гривен с объемом 512 ГБ флэш-памяти.
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Техно 24 решил подсчитать, что можно купить вместо одного смартфона.
В частности, за эту сумму можно приобрести профессиональную зеркальную камеру Nikon D7500 AF-S DX. Ее стоимость составляет 41 600 гривен.
Также вместо смартфона можно отправиться в путешествие в Париж. Стоимость перелета на двоих в обе стороны обойдется в 25 тысяч гривен, если воспользоваться услугами компании МАУ.
Оригинальные варианиты вместо iPhone 11 Pro Max
Еще один вариант, как можно оригинальнее потратить деньги, отложенные на новый iPhone – морской круиз США – Западные и Восточные Карибы – Багамские острова. Он обойдется в 1009 евро или 27 700 гривен.
Еще один оригинальный вариант – приобрести себе две коровы. За одну в Украине нужно выложить 25 тысяч гривен. Так почему бы и нет.
Кстати, если вы давно хотели выучить английский, то учтите, что за эту стоимость можно выучить английский с нуля до уровня Advanced (если выбрать школу в "Green Forest", где за один уровень надо выложить 5500 гривен).
Также за цену iPhone 11 Pro Max, который уже в следующем году устареет, вы можете целых 9 лет смотреть сериалы Netflix (7,99 долларов в месяц или 200 гривен).
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Вместо смартфона можно сделать доброе дело для какой-то клиники и приобрести аппарат УЗИ General Electric RT-2800. Его стоимость оценивается в 25 тысяч гривен.
Ну и напоследок заметьте, если вы вы получаете минимальную зарплату, то вам нужно будет откладывать практически год – 11 месяцев по 4 173 гривны, то есть всю зарплату.
При этом должны добавить, цена новых iPhone не такая уж и шокирующая. Столько же стоят современные флагманские смартфоны популярных брендов. При этом за смартфоны с гибким дисплеем, который разработали Huawei и Samsung, нужно заплатить вдвое больше.
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