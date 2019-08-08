Мошенническая схема в Facebook: детали

Одной из жертв стала предпринимательница из Киева. Хоть эта мошенническая схема совсем не новая, однако она вновь набирает обороты в украинском пространстве Facebook.

В личные сообщения приходит сообщение с просьбой проголосовать. Самое интересное, что злоумышленники продолжают переписываться с жертвами в стиле того человека, с чьего аккаунта сидят. Об этом сообщает ain.ua.

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Если пользователь переходит по ссылке и пытается авторизоваться для голосования, сайт перехватывает его данные. В результате злоумышленник получает контроль над аккаунтом.

Одной из жертв стала киевская предпринимательница Зоя Нараевская.

Женщина рассказала, что к ней в Facebook Messenger пришло личное сообщение от хорошего знакомого. Там была просьба проголосовать за его фото на сайте. Первое сообщение было явно рассыльное, однако потом знакомый начал поддерживать общение. Так, женщина ничего не заподозрила и решила помочь другу. Перейдя на сайт, нужно было авторизоваться через Google-аккаунт.



Мошенническая схема в Facebook

Позже оказалось, что ее аккаунт был взломан. Мошенники перехватили данные о почтовом аккаунте пользователя и, используя Gmail-почту, перехватили контроль над Facebook-аккаунтом.

Зоя не сразу увидела письмо-предупреждение на почту. Facebook сообщал ей о том, что к аккаунту был добавлен новый номер телефона. Однако письмо было проигнорировано, поэтому служба безопасности сети подумала, что так и должно быть.

Кроме того, мошенники заблокировали тех друзей девушки, которые постили рассказ о взломе. Зоя обратилась в поддержку Facebook, где с ней обсудили ее последние действия и попросили идентифицировать свою личность. Однако аккаунт до сих пор не восстановили.

В пресс-службе Facebook посоветовали придерживаться рекомендаций для пользователей в случае утери контроля над почтой или телефоном.

Как защитить свой аккаунт в Facebook

Не применять Facebook-пароль в других онлайн-сервисах и нигде его не показывать. Избегать использования в пароле собственного имени или распространенных слов. Использовать дополнительные меры безопасности, учитывая двойную аутентификацию. Выходить из Facebook, если не только вы пользуетесь компьютером. Всегда использовать антивирус. Проверять уровень защищенности своего аккаунта.

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