Мошенник взламывал банкинг пользователей, когда просто просил позвонить
Украинец разработал коварную схему по взлому онлайн-банкинга пользователей. Он просил у людей телефон, "чтобы позвонить", а на самом деле получал доступ к их банкингу.
Как рассказали в пресс-службе киберполиции, мошенник "работал" в Волынской области.
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Как работал мошенник
Мужчина подходил к компаниям в учреждениях, знакомился ними. А потом просил у одного из них телефон, якобы чтобы позвонить. На самом деле он заходил в приложение банкинга и менял финансовый номер на свой.
Далее человек получал SMS от банка на свой номер. Таким образом он получал доступ к учетным записям в банкинге.
После этого мошенник оформлял онлайн-кредиты на имя пострадавших.
Мужчину уже задержали
Что ему грозит
Мужчину уже задержали. Ему предъявили подозрение в мошенничестве и взломе. Если его вина будет доказана, то он может провести за решеткой до 8 лет.
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