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Мошенник взламывал банкинг пользователей, когда просто просил позвонить

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Украинец разработал коварную схему по взлому онлайн-банкинга пользователей. Он просил у людей телефон, "чтобы позвонить", а на самом деле получал доступ к их банкингу.

Как рассказали в пресс-службе киберполиции, мошенник "работал" в Волынской области.

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Как работал мошенник

Мужчина подходил к компаниям в учреждениях, знакомился ними. А потом просил у одного из них телефон, якобы чтобы позвонить. На самом деле он заходил в приложение банкинга и менял финансовый номер на свой.

Далее человек получал SMS от банка на свой номер. Таким образом он получал доступ к учетным записям в банкинге.

После этого мошенник оформлял онлайн-кредиты на имя пострадавших.

Шахрай зламував банкінг користувачів
Мужчину уже задержали

Что ему грозит

Мужчину уже задержали. Ему предъявили подозрение в мошенничестве и взломе. Если его вина будет доказана, то он может провести за решеткой до 8 лет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Полиция Кибербезопасность Мошенничество Новости Техно Техно Интернет
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