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Мошенники через интернет выманили у украинцев миллионы: как действовала схема

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Мошенники в интернете обманули украинцев на 2 миллиона гривен / medium.com

Аферисты организовали интернет-магазин и обманули своих клиентов на 2 миллиона гривен. В полицию поступило пока около 250 заявлений от пострадавших, но их может быть больше.

Люди хотели купить мебель по низким ценам, для оформления заказа с них брали предоплату 50% стоимости, сообщает ТСН.

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Заказчики перечисляли деньги на карточку ФЛП, но товар им так и не привозили. Звонки на телефон мошенников ничего не давали.

Один из потерпевших рассказал, что цена на мебель была значительно ниже, чем в других магазинах. Мужчину даже не смутило, что требовали перечислить на счет половину стоимости желаемой покупки. Реквизиты для оплаты он получил через Viber.

сайт скрінМошеннический интернет-магазин / Скриншот

На сайте интернет-магазина был указан офис в Киеве в одном из бизнес-центров, но на месте никого нет. Охранник добавил, что ничего о мебельной фирме не слышал. Как указывается в данных о регистрации юридических лиц, ФЛП, на имя которого потерпевшие перечисляли деньги, прекратил деятельность 13 января.

Дані ЄДР
Данные ЕГР / Скриншот

Счет зарегистрирован на мужчину, который имеет прописку в селе на Днепропетровщине, но он давно уже там не проживает.

Адреса проживання афериста
Адрес проживания афериста / Скриншот

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Как работала мошенническая схема интернет-магазина – видео:

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Техно Новости Украины Интернет
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