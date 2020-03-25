Мошенники используют пандемию коронавируса для заражения Android-смартфонов

Во время пандемии Covid-19 с риском "подцепить" вирус сталкиваются не только владельцы смартфонов, но и сами гаджеты. Так специалисты по кибербезопасности обнаружили модифицированную версию банковского Android-трояна Ginp, ранее замеченного в подделке текстовых сообщений. Теперь же вредоносное ПО получило новую функцию для кражи денег со счетов пользователей, прикрываясь "заботой" об их здоровье.

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Что делает вирус

Троян, который распространяется с помощью сторонних приложений, открывает на зараженном устройстве веб-страницу под названием Coronavirus Finder, которая сообщает, что вблизи якобы есть носители коронавируса.

Чтобы установить их "точное местонахождение", пользователю предлагается заплатить 0,75 евро. В случае согласия на экране появляется форма для ввода платежной информации – при этом деньги со счета не снимал, но реквизиты карты попадают в руки кибермошенников.

Как бороться с вредоносной программой

Чтобы избежать заражения смартфона эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить на сомнительных сайтах конфиденциальную информацию, такую как пароли или данные банковской карты.

Специалисты отмечают, что пользователям смартфонов следует быть особенно внимательными в это время, поэтому всплывающие окна, незнакомые веб-страницы и спонтанные сообщения о коронавирусе всегда следует рассматривать скептически.

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