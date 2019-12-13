Мошенники заработали 12 миллионов гривен на фейковых акциях Tesla

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Мошенники продавали фальшивые акции Tesla / kyiv.gp.gov.ua

В Киеве судят воров, которые продавали украинцам ложные акции американской компании Tesla Motors Inc.

Пара из Одессы в период с 2017 по 2019 год образовала в Украине ряд компаний – псевдопредставительств американской компании "Tesla Motors Inc", сообщает прокуратура Киева.

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Как работала преступная схема?

Мошенники создали собственный интернет-ресурс, где размещали информацию о продаже ценных бумаг компании "Tesla", а также автомобилей этой марки. Правоохранители отметили, что никакого отношения к деятельности корпорации пара не имела. Все деньги, которые мошенники получали от потенциальных инвесторов, присваивали.

Сколько мошенникам удалось "заработать"?

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 пострадавших на сумму более 12 миллионов гривен.

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Во время досудебного расследования в уголовном производстве проведено около 250 следственных и процессуальных действий, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 8 миллионов гривен, заявлено 16 гражданских исков и направлен международно-правовой запрос в Соединенные Штаты Америки.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Криминал Техно Новости Техно Tesla Интернет Мошенничество
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