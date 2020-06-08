Поиск метода производства тонких и прозрачных электродов, которые сохраняли бы стабильность под открытым небом, стал одной из первоочередных задач современной электроники. Действующий стандарт для оптоволоконных устройств – оксид индия-олова. Его главный недостаток высокая цена индия.

Многие исследовательские группы разрабатывают альтернативу этому методу из органических или неорганических материалов. В частности, привлекательными характеристиками обладает графен, разновидность чистого углерода, атомы которого расположены в форме плоского шестиугольника. У него отличные электрические и механические свойства, при этом его легко выращивать крупными листьями. Однако главная хитрость заключается в том, чтобы отделить выращенные листы графена от медной подложки, пишет MIT News.

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Этот процесс переноса часто приводит к нарушению нормальной работы, которая нарушает целостность листа и существенно снижает электрическую проводимость материала. Однако благодаря новой технологии, разработанной в MIT, резко возрастает стабильность производственного процесса и качество конечного продукта.

Что дает новый метод

Ключом к эффективности стал буферный слой из полимера парлена, который адаптируется на атомном уровне к графеновым листам, на которых он держится. Парлен добывается в результате того же процесса осаждения из паровой фазы, что и графен, что упрощает технологию.

Как образец продукции ученые создали солнечный элемент с графеновым слоем в роли одного из электродов и слоем парлена, который также выступал подкладкой устройства. Коэффициент пропускания для графеновой пленки составил почти 90% при видимом диапазоне света. А по удельной мощности он проявил себя в 36 раз лучше, чем аналогичные фотоэлементы на основе ITO.

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Чем графен такой особенный

Однослойный графен обладает огромным потенциалом, но затраты на его производство пока весьма значительны. Ученые из США научились получать графен из всякого хлама – от банановой кожуры и пищевых отходов до угля и пластика, но открытие требует доработки, пока из этого можно будет сделать технологию.