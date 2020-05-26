Motorola Razr 2: появились детали о новом поколении гибкого смартфона-раскладушки

Похоже, идея воссоздать классический дизайн смартфона-раскладушки в современном форм-факторе была очень успешной. Речь идет о модели Motorola Razr. Сейчас компания работает над новой версией смартфона Motorola Razr 2.

Как передает Gsmarena, Motorola Razr оказалась устройством существенно дороже, чем конкуренты. К примеру, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip в Украине можно купить за 41 999 гривен. При этом Motorola Razr у нас стоит на 9 тысяч дороже, то есть 49 999 гривен.

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При этом многие эксперты отмечали, что техническими характеристиками Motorola Razr не превосходит конкурентов. Он получил процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 710, небольшую батарею, емкостью 2510 мАч и одинарную камеру разрешением 16 Мп.

Что известно о Motorola Razr 2

Именно поэтому производитель начал работу над новой версией гибкого Motorola Razr 2, в которой планируют устранить эти слабые места.

В частности, новая модель будет оснащена процессором Snapdragon 765 и будет иметь поддержку сети 5G. Емкость батареи тоже расширят до 2845 мАч. Увеличит производитель и объем памяти: до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной.

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Улучшения коснутся и камеры. Основная камера будет иметь модуль Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп. А разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Из коробки устройство будет работать под управлением операционной системы Android 10.

Когда новинка может выйти на рынок, пока информации нет.