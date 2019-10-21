Motorola представила новый 75-дюймовый телевизор

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Motorola 4K Smart Android TV
Motorola 4K Smart Android TV / flipkart.com

Компания Motorola выпустила новый фирменный телевизор 4K Smart Android TV с диагональю 75 дюймов. Это самый большой телевизор в модельном ряду производителя.

Как передает gagadget, Motorola 4K Smart Android TV получил IPS LCD-дисплей с разрешением 3840 х 2160 пикселей и яркостью 450 нит. Он получил поддержку Dolby Vision + HDR 10 с углом обзора 178 градусов.

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Характеристики. Телевизор оснащен 4-ядерным процессором в паре с 2.25 ГБ встроенной памяти и графикой Mali 450. Флэш-памяти здесь предусмотрено 16 ГБ.

Motorola 4K Smart Android TV
Модель доступна на индийском рынке

Модель работает под управлением операционной системы Android TV (Android Pie). В комплекте с телевизором идет беспроводной геймпад, пульт и 30-Вт динамики.

Цена. На индийском рынке Motorola 75 4K Smart Android TV оценен в 1690 долларов (42 250 гривен). Поступит ли телевизор в продажу на других рынках – пока информации нет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Motorola Бытовая техника
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