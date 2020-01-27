Motorola RAZR (2019): выпустили видеоинструкцию по уходу за гибким смартфоном

Гибкие смартфоны появились на рынке сравнительно недавно, поэтому производителям приходится выпускать специальные инструкции по эксплуатации таких гаджетов. Компания Motorola опубликовала видеоурок по правильному уходу за "лягушкой" RAZR (2019).

О чем видео

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В опубликованном видео, которое посвящено "правильному уходу" за смартфоном, компания отметила, что неровности и выступы на линии сгиба – нормальное явление для складывающегося экрана.

По заявлению производителя, это всего лишь особенность технологии: особый механизм шарнира существенно повышает надежность всей конструкции.

Инструкция также содержит несколько простых правил по уходу за гаджетом. Так, пользователю рекомендуется:

избегать контактов устройства с твердыми предметами;

протирать экран сухой тканью в случае попадания на него влаги;

класть устройство в карман только в согнутом состоянии;

не использовать дополнительных защитных пленок.

Видеоинструкция к Motorola RAZR (2019) – смотрите видео

Что известно о смартфоне

Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 1 499 долларов (ориентировочно 36 500 гривен по курсу по состоянию на 27 января 2020 года). Заметим, смартфон с 6,21-дюймовым экраном и вспомогательным внешним дисплеем диагональю 2,7 дюйма получил процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор емкостью 2 510 мАч.

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