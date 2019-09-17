Motorola выпустила линейку из 6 телевизоров: цены и характеристики

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Motorola выпустила линейку из 6 телевизоров
Motorola выпустила линейку из 6 телевизоров / blog.allo.ua

Компания Motorola организовала в Индии специальное мероприятие, в рамках которого официально представила телевизоры собственного производства. В линейку вошли 6 моделей.

Как пишет Gizmochina, линейка Motorola TV состоит из шести моделей телевизоров, продажами которых будет заниматься местный ритейлер Flipkart.

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Характеристики. Все устройства поддерживают технологию обработки видео MEMC, Dolby Vision HDR 10. Также они работают на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2.25 ГГц, 3-ядерном графическом процессоре Mali 450. Новинки оснащены 16 ГБ встроенной памяти.

Младшие модели оснащены акустической системой мощностью 20 Вт, старшие – 30 Вт. Все устройства работают на базе Android 9 Pie с поддержкой Play Store и Google Assistant.

Цены.

  1. 32-дюймовая модель оценена в 196 долларов (4900 гривен);
  2. 43-дюймовая модель с разрешением full HD по цене 350 долларов (8500 гривен);
  3. 43-дюймовая модель с разрешением UHD стоит 420 долларов (10 500 гривен);
  4. 50-дюймовая модель с разрешением UHD оценена в 476 долларов (11 900 гривен);
  5. 55-дюймовая модель с разрешением UHD стоит 560 долларов (14 тысяч гривен);
  6. Модель с диагональю 65 дюймов и разрешением UHD оценена в 910 долларов (22 700 гривен).

Продажи новинок стартуют начиная с 29 сентября.

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Теги: Техно Новости Техно Motorola Бытовая техника
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