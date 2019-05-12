Мозг космонавтов наполняется жидкостью за пределами Земли

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Мозг космонавтов наполняется жидкостью за пределами Земли
Мозг космонавтов наполняется жидкостью за пределами Земли / Unsplash

Согласно недавним исследованиям неврологов, мозги космонавтов увеличиваются из-за того, что в них переходит больше жидкости из организма в условиях нулевой гравитации.

Долгие космические полеты вызывают расширение мозга у космонавтов из-за жидкости, которая попадает в их головы из-за отсутствия гравитации, пишет Futurism.

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Группа европейских неврологов провела исследование, согласно которому желудочки головного мозга 11-ти космонавтов, вернувшихся на Землю, были увеличены на 11%. Даже после 7 месяцев с момента их возвращения из космоса, полости головного мозга были на 6% больше их нормального размера.

Ученые предполагают, что увеличение мозгов космонавтов из-за чрезмерного количества жидкости, которая попадает туда во время полетов в невесомости, могло привести к ухудшению зрения.

Нам нужно по-настоящему проверить мозг, проверить зрительную систему, проверить когнитивные функции, потому что мы не знаем, какое влияние это оказывает, и проверить людей, которые провели различные периоды в космосе, чтобы узнать, продолжает ли этот эффект развиваться,
– рассказала нейробиолог Университета Антверпена Анжелика Ван Омберген.

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Теги: Новости Здоровье Новости Техно Техно Космос NASA Мозг
Источник: Техно 24
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