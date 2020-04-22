Можно ли украинцам выехать за границу по электронным паспортам: ответ ГМС
Выехать за границу в 2020 году по электронному паспорту пока невозможно. Украина будет сотрудничать с другими странами для решения этого вопроса.
Такое объяснение дал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время презентации цифровых паспортов в "Дия", сообщает 24 канал.
Надо знать Электронный паспорт заработал в Украине: как его получить в приложении Дия
Мы с этим работаем, и не только Украина, а и весь мир,
– заверил Соколюк.
Он добавил, что с цифровыми документами можно путешествовать внутри страны воздушным или железнодорожным транспортом. Глава ГМС считает, что многие после окончания карантина попытаются этим воспользоваться.
Как получить электронный паспорт в приложении Дия
- Если у вас уже есть ID-карточка и биометрический загранпаспорт, все, что нужно, просто скачать приложение Дия и зарегистрироваться в нем удобным способом. Как это сделать –подробно описано в материале 24 канала.
- Если ваши документы обработаны, вы сможете увидеть их в списке доступных документов в приложении.
- Для тех, кто уже пользуется приложением Дия, нужно просто обновить приложение в официальном магазине Android и Apple.
Обратите внимание! Сейчас в приложении доступно 4 356 920 ID-карт, которые были оформлены гражданами ранее. Более 16 миллионов биометрических загранпаспортов уже доступны для использования в приложении.
Где можно использовать е-паспорт / Инфографика 24 канала
Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.
В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
Запись презентации е-паспорта в приложении Дия:
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