Mozilla запустила новый сервис Firefox Send: для чего он предназначен

Компания Mozilla объявила о запуске на Android нового сервиса для обмена файлами. Главная особенность Firefox Send – сквозное шифрование, которое обеспечивает безопасный обмен данными.

Как сообщает Android Pure, также программа предоставляет ряд других полезных функций, позволяющих предотвратить утечку информации.

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Основные функции приложения. Firefox Send использует алгоритм блочного 128-битного шифрования AES-GCM. После загрузки файлов отправитель может выбрать количество возможных загрузок и срок действия ссылки, по которой контент будет доступен.

Также можно защитить доступ к содержимому с помощью пароля. Для дополнительного удобства поддерживается одновременная передача сразу нескольких файлов.



Firefox Send предназначен для безопасного обмена файлами

После загрузки и шифрования данных пользователь получает ссылки с ограниченным сроком действия (по умолчанию это 24 часа), которые можно отправить получателям любым удобным способом: через мессенджер, SMS, электронную почту и тому подобное.

Особенности приложения. Важно отметить, что получателю даже не нужна программа Firefox Send, чтобы загрузить отправлен файл: данные загружаются на сервера компании, и обмениваться ими можно между любыми платформами и операционными системами, у которых есть доступ к браузеру.

Как работает сервис Firefox Send – смотрите видео

Отправлять контент по Firefox Send можно не только с мобильного приложения для Android, но и с помощью браузера через специальный сайт.

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