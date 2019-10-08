MSI Alpha 15: представили первый в мире ноутбук с 7-нанометровой видеокартой

Вскоре после анонса 7-нанометровых видеокарт AMD Radeon RX 5500 компания MSI представила первый в мире ноутбук на базе мобильной версии нового графического адаптера. Новинка получила название Alpha 15 и обеспечит геймерам "трехзначную частоту кадров и улучшенную графику с разрешением 1080p".

Дисплей. Ноутбук MSI Alpha 15 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync, сообщает 9to5toys.

Читайте также: Интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA: результаты тестов

Технические характеристики. Новинка поставляется в различных версиях на базе процессоров AMD (Ryzen 7 3750H в максимальной конфигурации) и оснащается 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Модель также получила RGB-подсветку клавиатуры и акустику Dynaudio с поддержкой звука с высоким разрешением.



MSI Alpha 15 первым получил видеокарту AMD Radeon RX 5500

За отвод тепла от производительного CPU отвечает фирменная система охлаждения Cooler Boost 5 с семью тепловыми трубками, а за графические возможности лэптопа – видеокарта Radeon RX 5500M с 4 ГБ видеопамяти.

Другие особенности. В зависимости от модификации, ноутбук комплектуется М.2 SSD-накопителем с интерфейсом PCI-Express или SATA, дополнительно предусмотрен 2,5-дюймовый слот для жесткого диска.

Презентация ноутбука MSI Alpha 15 – смотрите видео

Дата старта продаж и цена. В продажу новинка поступит в конце октября по цене от 999 долларов (около 24 900 гривен по нынешнему курсу валют) за минимальную конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно