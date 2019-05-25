MSI GT76 Titan: главные особенности игрового "монстра"

Накануне выставки Computex 2019 компания MSI анонсировала новый игровой ноутбук линейки Titan. Ключевой особенностью геймерского ноутбука стала его "начинка": новинка получила новейший процессор Intel с продвинутым охлаждением.

Процессор. Как сообщает Engadget, по заявлению компании, "сердцем" MSI GT76 Titan стал десктопный 8-ядерный процессор Intel Core i9 с разблокированным множителем и возможностью разгона до 5,0 ГГц. Модель CPU не раскрывается, вероятно, речь идет о Core i9-9900K.

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Видеокарта. За графические возможности новинки отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.



MSI GT76 Titan получил мощный процессор и видеокарту

Система охлаждения. Отвод тепла от производительной начинки осуществляется с помощью фирменной системы охлаждения из 11 тепловых трубок и 4 вентиляторов. Для рассеивания горячего воздуха на корпусе предусмотрены массивные вентиляционные решетки.



Система охлаждение в игровом ноутбуке MSI GT76 Titan



Особенности дизайна и разъемы. Ноутбук оснащен клавиатурой и корпусными элементами с настраиваемым RGB-подсветкой, список интерфейсных разъемов новинки включает порты USB Type-C и USB Type-A, HDMI, mini-DisplayPort и разъем для карт памяти.



Дата выхода и цена MSI GT76 Titan пока неизвестна

Дата выхода и цена. Конфигурации памяти, а также тип и разрешение дисплея геймерской модели не сообщаются. Подробные спецификации, дата поступления в продажу и цена MSI GT76 Titan будут объявлены позже.



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