MSI планирует выпустить несколько моделей неанонсированной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

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MSI планирует выпустить несколько моделей неанонсированной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
/ Фото из открытых источников

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружили упоминания нескольких моделей видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti от компании MSI. Отметим, эту видеокарту "зеленый" чипмейкер пока официально не представил, а ее анонс запланировали на следующий месяц.

Это уже не первое упоминание видеокарт GeForce GTX 1660 Ti в базе ЕЭК за последнее время. Не так давно там были обнаружены модели компании Palit, сообщает 3DNews.

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Регистрация продуктов в базе ЕЭК указывает на то, что производители готовятся вскоре выпустить свои новинки на рынки стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Конечно, продукты будут представлены и в других странах.

Когда представят видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti? Отметим, что по слухам, GeForce GTX 1660 Ti вместе с младшей GeForce GTX 1660 будут представлены уже в середине следующего месяца. Однако видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti уже продемонстрировали на закрытом мероприятии в Китае.

Особенности нового графического адаптера. Эти чипы построены на графических процессорах Turing, но при этом не смогу предложить обработку трассировки лучей в реальном времени, а также работу с иностранными инвестициями с помощью тензорных ядер.

MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
MSI готовит к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Цена новых видеокарт. Новинки будут войдут к среднему ценовому сегменту. Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti составит 279 долларов (около 7800 гривен).

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Какие видеокарты выпустит MSI? Компания MSI зарегистрировала всего четыре модели GeForce GTX 1660 Ti, но в итоге их явно должно быть больше. Скорее всего, новинки будут достаточно сильно похожи на аналогичные модели GeForce RTX 2060. На данный момент известно о следующих видеокартах:

  • MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING Z 6G;
  • MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR 6G OC;
  • MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC;
  • MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G.

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Теги: Техно Цены NVIDIA Видеокарти Гаджеты
Источник: Техно
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