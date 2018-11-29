MSI представила новые игровые мониторы: особенности новинки

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MSI Oculux NX2G51R: характеристики, фото, цена
MSI Oculux NX2G51R: характеристики, фото, цена / Фото из свободных источников

Компания Micro-Star International вскоре начнет поставки геймерских мониторов Oculux NX2G51R, которые рассчитаны на любителей динамичных игр. В основу новинки легла 24,5-дюймовая матрица TN с разрешением 1920 x 1080 пикселей, а сам монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync.

Об этом сообщает Overclockers.

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Прикладные характеристики MSI Oculux NXG251R отвечают уже доступным в продаже устройствам этого класса: время отклика 1 миллисекунда (gtg), статическая контрастность 1000:1 и частота обновления 240 Гц. Пиковая яркость матрицы пока не называется. Углы обзора составляют 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали.

MSI Oculux NX2G51R
MSI представила игровой монитор Oculux NX2G51R

На тыльной стороне дисплея имеется светодиодная RGB-подсветка, управлять которой можно через приложение MSI Mystic Light. Для подключения к ПК предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. В состав устройства также входит переходник USB 3.1 на три порта.

MSI Oculux NX2G51R
MSI Oculux NX2G51R скоро поступит в продажу

Рекомендованная стоимость монитора MSI Oculux NXG251R пока не сообщается. По предварительным данным, он будет оценен примерно в 500 – 600 долларов (около 13 300 – 15 900 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Игры Цены
Источник: Техно
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