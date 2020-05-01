MSI представила новые материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения

Компания MSI представила серию материнских плат на базе чипсета Intel 400, рассчитанных на установку процессоров Intel Core 10-го поколения. Платы отличаются улучшенной системой охлаждения и поддержкой установления продуктивных комплектующих с помощью новейших слотов.

Вся линейка новых материнских плат MSI представлена ​​четырьмя сериями: MEG, MPG, MAG и PRO, сообщает MSI.

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Особенности новых плат

Каждая модель адаптирована для конкретных задач и способна обеспечить максимальную производительность при работе за счет эффективной системы охлаждения, в том числе для твердотельных накопителей, устанавливаемых в слоты M.2. Вместо традиционных шести новая плата состоит из десяти слоев для улучшенного теплообмена и стабильной работы высокоскоростных интерфейсов.

Сетевые интерфейсы представлены ведущими и беспроводными контроллерами новейших стандартов 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, соответственно. Во всех MSI 400-й серии реализована полноцветная подсветка с функцией быстрого включения/выключения. Для удобства монтажа они обеспечены установленной интерфейсной панелью и оптимизированы под системы охлаждения MSI.

Серия MEG

Система охлаждения материнских плат серии MEG включает в себя чипсетный радиатор Frozr с вентилятором на долговечных двойных шарикоподшипниках. Для уменьшения шума вентилятор может останавливаться при низкой температуре. Также у каждой модели есть вентиляционные отверстия в панели интерфейсных разъемов. С целью еще более эффективного отвода тепла на MEG Z490 GODLIKE реализованы дополнительные инженерные решения, такие как тепловая трубка, обечпечивающая стабильность под высокими нагрузками и в режиме разгона.

На плате MEG Z490 GODLIKE есть три слота M.2, и все они обеспечены двусторонними радиаторами M.2 Shield Frozr, предотвращающими перегрев установленными в них твердотельными накопителями. Система питания моделей MEG представлена ​​16 силовыми модулями, рассчитанными на ток величиной до 90 А и 16 дросселями Titanium Choke III.

Среди эксклюзивных функций MEG Z490 GODLIKE можно отметить цветной OLED-дисплей, интерфейсы 10G Ethernet и Thunderbolt 3, а также адаптер M.2 XPANDER-Z GEN 4 S, который служит для установки твердотельных накопителей и обеспечивает их охлаждение.



Плата серии MEG

Серия MPG

Материнские платы серии MPG предлагают высокую производительность в сочетании с уникальным дизайном, дополненным красочной подсветкой. Во всех моделях реализована встроенная светодиодная иллюминация Mystic Light, способная отображать 16,8 миллиона разных цветов и 29 динамических визуальных эффектов, которые легко выбираются через эксклюзивное приложение Dragon Center.

За стабильное энергоснабжение отвечает высококачественная система питания Duet Rail. В модели MPG Z490 GAMING CARBON WIFI есть большой чипсетный радиатор и тепловая трубка, в MPG Z490 GAMING EDGE WIFI и MPG Z490M GAMING EDGE WIFI – алюминиевый кожух, а в MPG Z490 GAMING PLUS – радиатор увеличенного размера. Каждая из новых плат оборудована эффективными средствами охлаждения, чтобы гарантировать стабильную работу компьютера.

На моделях MPG Z490 GAMING CARBON WIFI и MPG Z490 GAMING EDGE WIFI также передовой интерфейс USB с пропускной способностью до 20 Гбит/с, реализованный на базе контроллера ASMedia 3241 через разъем USB-C.



Плата серии MPG

Серия MAG

Оформление в стиле "милитари" отражает геймерский характер серии. Для эффективного охлаждения в модели MAG Z490 TOMAHAWK есть алюминиевый кожух, а в MAG B460 TOMAHAWK – радиатор увеличенного размера. Каждый слот M.2 обеспечен радиатором M.2 Shield Frozr. Цифровая система питания Duet Rail по схеме 12+1+1 гарантирует стабильное электроснабжение.

В плате MAG Z490 TOMAHAWK есть сразу два высокоэффективных контроллера проводной сети, есть поддержка 2.5G Ethernet и Gigabit Ethernet. Также следует отметить, что компания MSI предлагает полноценную линейку плат MAG на базе чипсета B460, которая включает в себя модели Tomahawk, Mortar и Bazooka. Все они оснащены системой питания Duet Rail и предназначены для игровых компьютеров начального уровня.



Плата серии MAG

Серия PRO

Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. Материнская плата Z490-A PRO отличается безупречной стабильностью и широкой функциональностью. Хорошее охлаждение (большой радиатор системы питания, M.2 Shield Frozr) сочетается в ней с оптимизированным электропитанием (12-фазная система Duet Rail). Для подключения к проводной сети присутствует контроллер 2.5G Ethernet.



Плата серии Pro

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