Мужчина продавал наркотики с помощью PlayStation 4: расследованием занялось ФБР

Игровые консоли от Sony можно использовать не только для игр. Это своеобразный медиаплеер, который дает доступ к разнообразному контенту помимо игр. Однако гражданин США решил при помощи платформы PlayStation Network разжиться на продаже наркотиков.

Теперь предприимчивым горе-бизнесменом Кертисом Александром заинтересовались в ФБР, сообщает Kotaku.

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Расследование

В ноябре агенты ФБР связались с компанией Sony и запросили информацию об одном из владельцев PS4. Пользователя консоли от Sony обвиняют в продаже кокаина по "34 тысячи долларов за килограмм" через сетевой сервис PlayStation Network.

ФБР запросило у Sony все имеющиеся у компании данные про Кертиса Александра, известного под ником Speedola20 в PSN. Информатор сообщил ФБР о деятельности Кертиса, после чего в рамках расследования у подозреваемого купили 100 граммов кокаина. Кертис общался с покупателем с помощью аудио-чата и сервиса уведомлений PlayStation Network.

Реакция Sony

Пока неизвестно, как отреагировали в компании на запрос ФБР. Скорее всего Sony таки предоставит нужную информацию ФБР. Расследование инцидента продолжается.

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