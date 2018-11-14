Мужчина рассчитался за iPhone Xs ванной с копейками

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Мужчина рассчитался за iPhone Xs ванной с копейками
Мужчина рассчитался за iPhone Xs ванной с копейками / Фото из свободных источников

В России один из покупателей принес в магазин целую ванну копеек. За эти деньги он смог купить себе новенький iPhone Xs с 256 ГБ встроенного хранилища.

Фото и пояснения опубликовала в социальной сети Facebook пресс-секретарь Inventive Retail Group, которая управляет авторизованным ритейлером Apple - re: Store в России Людмила Семушина.

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По словам Семушиной, покупатель просто принес ванну с монетами "прямо с улицы". На фотографии продавец занят пересчетом денег вручную, поскольку оборудования для автоматического подсчета монет в магазине нет.

По словам покупателя, в ванной было около 100 тысяч рублей. После подсчета, он смог купить iPhone Xs с 256 ГБ встроенной памяти.

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Теги: Техно Смартфоны Новости России iPhone Xs Apple
Источник: Техно
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