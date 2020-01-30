Мужчина в фате, Миссис Клаус и белый медведь: каталог Emoji получит 117 новых смайликов

Unicode утвердила обновление набора Emoji 13.0. В новом наборе появятся 62 новых смайлика и 55 новых вариантов пола и цвета кожи.

Что нового в обновленном наборе смайликов

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В Emoji 13.0 добавлены новые животные, в том числе белый медведь и тюлень, флаг транссексуалов, смайлик улыбающегося лица со слезой, ниндзя и итальянский жест рукой (махи одной рукой с пальцами, собранными вместе), бумеранг и многое другое.

Особое внимание в наборе уделено гендерной нейтральности: например, эмодзи кормит ребенка выполнен в варианте с мужчиной, женщиной и в нейтральным поле. Есть и мужчина в свадебной фате, и миссис Клаус.

Просмотреть все добавленные смайлики можно в этом видео:

Когда можно будет использовать новые смайлики

Emoji 13.0 появится в iPhone, iPad и Mac осенью с выходом мажорного обновления операционных систем, в случае с Android – с релизом Android 11 во второй половине 2020 года.

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