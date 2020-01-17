Мужчина забыл в Uber iPhone Xs Max и вернул его через OLX

Интересная история произошла с киевлянином на Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января мужчина вызвал Убер и забыл свой iPhone Xs Max на сидении машины. Но ему удалось вернуть девайс с помощью портала OLX.

Как пишет ain.ua, киевлянин Виктор Глущенко после инцидента обратился к водителю за помощью, однако тот утерянный iPhone не нашел.

Интересно: Что может камера iPhone 11 Pro: Apple выпустила новое рекламное видео

Как вернул iPhone

Киевлянин придумал ловкий план. Он вернул девайс с помощью подставных покупателей.

Через некоторое время на зарегистрированную почту он получил сообщение, что краденый смартфон появился в продаже на OLХ за 19 000 гривен.

Киевлянин попросил знакомую девушку Юлю связаться с продавцом и задать пару уточняющих вопросов и договориться о встрече.

На встречу девушка пошла с еще одним знакомым Виктора. А сам Виктор во время встречи стоял у витрины. Вполне ожидаемо, продавцом оказался водитель Uber. На встрече он рассказывал, что телефон нашел в машине под сиденьем, но якобы не смог связаться с владельцем, потому что устройство было заблокировано.

"Уже на месте пришла идея, что безнаказанно отпустить его нельзя, и я предложил ему все деньги, которые у него есть, перевести на счет фонда "Таблеточки". Прямо на месте зашли на сайте внесли вклад. Так обычный вор стал почти Робином Гудом", – рассказал владелец устройства.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно