МВД запустило в Telegram-бота для противодействия домашнему насилию
Бот получил название ДійПротиНасильства, а с его помощью граждане смогут получить информацию про домашнее насилие и помощь в этом вопросе.
Присоединиться к боту можно по ссылке @police_helpbot.
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Важно! Если вы страдаете от домашнего насилия, или являетесь свидетелем этого явления – звоните на линию 102. Ваши действия помогут спасти жизнь!
Что может бот
- помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);
- переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
- предоставить контакты других служб помощи;
- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.
Бот предоставит необходимую информацию по противодействию домашнему насилию
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