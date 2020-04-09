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​​МВД запустило в Telegram-бота для противодействия домашнему насилию

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Telegram-бот от МВД

Бот получил название ДійПротиНасильства, а с его помощью граждане смогут получить информацию про домашнее насилие и помощь в этом вопросе.

Присоединиться к боту можно по ссылке @police_helpbot.

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Важно! Если вы страдаете от домашнего насилия, или являетесь свидетелем этого явления – звоните на линию 102. Ваши действия помогут спасти жизнь!

Что может бот

  • помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);
  • переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
  • предоставить контакты других служб помощи;
  • разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.


Бот предоставит необходимую информацию по противодействию домашнему насилию

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Интернет Новости Техно Министерство внутренних дел
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