​​МВД запустило в Telegram-бота для противодействия домашнему насилию

Бот получил название ДійПротиНасильства, а с его помощью граждане смогут получить информацию про домашнее насилие и помощь в этом вопросе.

Присоединиться к боту можно по ссылке @police_helpbot.

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Важно! Если вы страдаете от домашнего насилия, или являетесь свидетелем этого явления – звоните на линию 102. Ваши действия помогут спасти жизнь!

Что может бот

помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);

переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

предоставить контакты других служб помощи;

разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.



Бот предоставит необходимую информацию по противодействию домашнему насилию

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