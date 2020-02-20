Мы не сможем этого сделать, – японские специалисты о бортовом компьютере Tesla

Автомобили компании Tesla известны не только своими двигателями, но и передовой системой электроники, включая модуль автоматического вождения. Недавно японские сотрудники одного из крупных автопроизводителей разобрали популярный электрокар Model 3 и пришли к очень интересным выводам.

Что говорят японские специалисты

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"Мы не сможем этого сделать", – заявил один из инженеров японского концерна в интервью изданию Nikkei, проанализировав центральный модуль управления американского электромобиля.

Специалист имел в виду неспособность современных производителей выпустить аналог ИИ-чипов Tesla.

Уникальность чипа

Как заявлял ранее Илон Маск, нынешнее поколение бортовых систем Hardware 3 обладает достаточной вычислительной мощностью, чтобы сделать автомобили Tesla беспилотниками. При этом возможности электрокаров компании пока ограничены вторым (из пяти возможных) уровнем автономности, который дает автомобилю такие функции, как:

самостоятельная смена полосы движения

осуществление поворотов

навигация по парковке без водителя в салоне.

По мнению журналистов Nikkei, автомобили других производителей достигнут нынешнего уровня Tesla не ранее, чем в 2025 году.

Как Tesla удалось достичь такого результата

Одной из причин технологического отрыва американской корпорации они назвали сложившуюся систему контрактов на поставку комплектующих. В отличие от ряда конкурентов, компания Илона Маска может выбирать своих партнеров более свободно, тем самым ускоряя внедрение новых технологий в свои электрокары.

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