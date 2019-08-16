Мысли нестандартно: во Львове проведут TED-конференцию

В конце лета во Львове организуют серию лекций TEDxLvivPolytechnic. Тема нынешней встречи – Alternative ideas. Спикеры попытаются найти решение, чтобы научить мыслить нестандартно, быстро реагировать на происходящее вокруг и приспосабливаться к изменениям.

"Люди боятся менять мировоззрение, смотреть на привычные для всех вещи с альтернативной точки зрения. На нашей конференции лидеры мнений из разных отраслей будут мотивировать вас изменить этот мир, делиться опытом и на собственном примере расскажут, что нужно для удачного старта своего дела", – говорят организаторы.

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TED-конференция во Львове

Во время конференции спикеры будут говорить о том, как оставаться конкурентоспособным и достигать самых высоких результатов. А самое главное: действовать необычно и принимать альтернативные решения.

Участники могут прослушать две лекции, на которые вход будет свободный. Если же вы хотите провести на конференции целый день, то билеты можно приобрести по ссылке.

Когда. TEDxLvivPolytechnic: Alternative ideas состоится 31 августа. Начало – в 16:00.

Где. Конференция состоится на территории ТРЦ "Спартак" на фудкорте. Адрес: г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 1Б.