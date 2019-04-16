Мыслить глобально: Tecno Mobile представила молодежные смартфоны по молодежным ценам

Новейшие технологии и топовые решения. Самая масштабная выставка электроники в Украине СЕЕ 2019 открылась в Киеве. Ведущие производители компьютерной и мобильной техники представили здесь новинки, которые в ближайшее время должны появиться в продаже. В частности, компания Tecno Mobile представила камерофоны Camon 11 S и Spark 3 Pro.

Как рассказал руководитель бизнеса Tecno Mobile в Украине Джеймс Чен, эти устройства имеют современный дизайн и оснащены усиленными AI камерами.

Camon 11 S – это наша первая модель с утроенной основной камерой, которая позволяет создавать качественные фотоснимки. Каждая камера имеет различную фокусировку с качественной оптикой. Spark 3 Pro, со своей стороны, получила двойную основную камеру и трендовый вырез экрана "хохолок". Двойная камера здесь позволяет сфокусироваться на объекте, одновременно аккуратно и точно размывая фон,

– отметил он.

Смартфоны от компании Tecno Mobile Смартфоны от компании Tecno Mobile

По словам представителей компании Tecno Mobile, их новые смартфоны созданы преимущественно для молодой аудитории, которые активно делятся фото и видео в соцсетях, поэтому им необходимо качественное изображение. Появятся в продаже эти камерофоны уже в конце апреля.



Новые смартфоны от Tecno Mobile должны появиться в продаже в конце апреля

"Мы совсем недавно зашли на украинский рынок, и сейчас он является для нас одним из фокусных. Перед появлением в Украине мы провели много исследований, чтобы понять потребности украинского пользователя. Бренд Tecno придерживается позиции "Мыслить глобально, действовать локально", поэтому для нас важно лучше понимать и слышать своего потребителя", – говорит Джеймс Чен.



Руководитель бизнеса Tecno Mobile в Украине Джеймс Чен

Что известно о компании Tecno Mobile?Гаджеты Tecno Mobile пользуются спросом на более чем 60 рынках мира. В 2017 году компания увеличила объемы реализации продукции к более 43 миллионам единиц, а в 2018-м вошла в ТОП-10 по продажам смартфонов.





Гаджеты Tecno Mobile пользуются спросом на более чем 60 рынках мира



Кроме того, Tecno Mobile является официальным партнером и поставщиком смартфонов и планшетов для футбольного клуба "Манчестер Сити".



Tecno Mobile является официальным партнером "Манчестер Сити"